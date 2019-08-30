На столичной Оболони столкнулись грузовики: водитель одной из них, вероятно, заснул
Об этом сообщают ВартовиЕспресо.
Как рассказал ВартовымЕспресо водитель грузовика Renault Magnum, он стоял перед светофором и только собирался начинать движение, как почувствовал мощный удар сзади, от которого его машину отбросило вперед на десяток метров.
По словам водителя, его от травмы спасло то, что он в момент удара отпустил тормоз и машина прокатилась вперед. В то же время это спасло водителя грузовика Hyundai HD170, ведь иначе кабина грузовика получила бы еще большую деформацию.
Сообщается, что водитель Hyundai оказался зажатым в машине. Для того чтобы его освободить, пришлось вызвать спасателей ГСЧС, которые после деблокирования передали пострадавшего мужчину медикам "скорой". Врачи госпитализировали его с травмами ног.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai заснул за рулем или просто был невнимательным, из-за чего и протаранил прицеп грузовика Renault в зад.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.
Читайте также
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться