На столичной Оболони столкнулись грузовики: водитель одной из них, вероятно, заснул

30 августа, 2019, 08:55

В Оболонском районе Киева, на проспекте Бандеры недалеко от станции метро Почайна произошло ДТП с участием двух грузовиков

Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

Как рассказал ВартовымЕспресо водитель грузовика Renault Magnum, он стоял перед светофором и только собирался начинать движение, как почувствовал мощный удар сзади, от которого его машину отбросило вперед на десяток метров.

По словам водителя, его от травмы спасло то, что он в момент удара отпустил тормоз и машина прокатилась вперед. В то же время это спасло водителя грузовика Hyundai HD170, ведь иначе кабина грузовика получила бы еще большую деформацию.

Сообщается, что водитель Hyundai оказался зажатым в машине. Для того чтобы его освободить, пришлось вызвать спасателей ГСЧС, которые после деблокирования передали пострадавшего мужчину медикам "скорой". Врачи госпитализировали его с травмами ног.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai заснул за рулем или просто был невнимательным, из-за чего и протаранил прицеп грузовика Renault в зад.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.