На Днепропетровщине взорвали авто с начальником районной полиции внутри

30 августа, 2019, 12:04

Инцидент произошел утром 30 августа в с. Першотравенске

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровщины.

В результате взрыва был поврежден автомобиль "Mitsubishi Outlander".

Как предварительно установлено, начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).