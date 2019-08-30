На Днепропетровщине взорвали авто с начальником районной полиции внутри
30 августа, 2019, 12:04
Инцидент произошел утром 30 августа в с. Першотравенске
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровщины.
В результате взрыва был поврежден автомобиль "Mitsubishi Outlander".
Как предварительно установлено, начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
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