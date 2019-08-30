 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине взорвали авто с начальником районной полиции внутри

На Днепропетровщине взорвали авто с начальником районной полиции внутри

Инцидент произошел утром 30 августа в с. Першотравенске

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровщины.

В результате взрыва был поврежден автомобиль "Mitsubishi Outlander".

Как предварительно установлено, начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать