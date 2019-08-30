Митинги в Москве будут разгонять боевики "ДНР", - СМИ

30 августа, 2019, 20:06

Администрация президента России ведет переговоры с главарями прокремлевских террористических организаций, воевавших на Донбассе, с целью привлечения их к противодействию уличным акция оппозиции в Москве

Об этом со ссылкой на собственные источники рассказывает российское эмигрантское издание Meduza, передает Еспресо.TV.

Как отмечается, соответствующее решение уже принято. Сейчас под него ищут бюджет.

Речь идет о "Союзе ветеранов Донбасса" и "Союзе добровольцев Донбасса". Лидер последней, в свою очередь, 10 августа обнародовал видеокомментарий, в котором не исключил участия СДД "во внутриполитических процессах".

По его словам, если "митингующие (..) выйдут за рамки правовой ситуации", тогда, "конечно, мы будем вправе вступить в игру".

Он также заявил, что участникам митингов "надо очень сильно позаботиться о собственной безопасности".

Справка

Александр Бородай - военный преступник, террорист.

Вместе с полковником ФСБ Игорем Гиркиным начинал гибридную войну на Донбассе.

В 2014 году возглавлял "правительство" "ДНР". Был "главой" незаконного "Совета министров".