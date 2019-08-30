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Espreso.tvМирМитинги в Москве будут разгонять боевики "ДНР", - СМИ

Митинги в Москве будут разгонять боевики "ДНР", - СМИ

Александр Бородай
Администрация президента России ведет переговоры с главарями прокремлевских террористических организаций, воевавших на Донбассе, с целью привлечения их к противодействию уличным акция оппозиции в Москве

Об этом со ссылкой на собственные источники рассказывает российское эмигрантское издание Meduza, передает Еспресо.TV.

Как отмечается, соответствующее решение уже принято. Сейчас под него ищут бюджет.

Речь идет о "Союзе ветеранов Донбасса" и "Союзе добровольцев Донбасса". Лидер последней, в свою очередь, 10 августа обнародовал видеокомментарий, в котором не исключил участия СДД "во внутриполитических процессах".

По его словам, если "митингующие (..) выйдут за рамки правовой ситуации", тогда, "конечно, мы будем вправе вступить в игру".

Он также заявил, что участникам митингов "надо очень сильно позаботиться о собственной безопасности".

Справка

Александр Бородай - военный преступник, террорист.

Вместе с полковником ФСБ Игорем Гиркиным начинал гибридную войну на Донбассе.

В 2014 году возглавлял "правительство" "ДНР". Был "главой" незаконного "Совета министров".

  • Ближайшая акция протеста в Москве ожидается завтра, 31 августа, в 14:00 и будет посвящена недопущению независимых кандидатов на забое в Московскую городскую думу и новой волны репрессий, является крупнейшей в РФ со времени Болотной площади (2011-2013).
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