Митинги в Москве будут разгонять боевики "ДНР", - СМИ
Об этом со ссылкой на собственные источники рассказывает российское эмигрантское издание Meduza, передает Еспресо.TV.
Как отмечается, соответствующее решение уже принято. Сейчас под него ищут бюджет.
Речь идет о "Союзе ветеранов Донбасса" и "Союзе добровольцев Донбасса". Лидер последней, в свою очередь, 10 августа обнародовал видеокомментарий, в котором не исключил участия СДД "во внутриполитических процессах".
По его словам, если "митингующие (..) выйдут за рамки правовой ситуации", тогда, "конечно, мы будем вправе вступить в игру".
Он также заявил, что участникам митингов "надо очень сильно позаботиться о собственной безопасности".
Справка
Александр Бородай - военный преступник, террорист.
Вместе с полковником ФСБ Игорем Гиркиным начинал гибридную войну на Донбассе.
В 2014 году возглавлял "правительство" "ДНР". Был "главой" незаконного "Совета министров".
- Ближайшая акция протеста в Москве ожидается завтра, 31 августа, в 14:00 и будет посвящена недопущению независимых кандидатов на забое в Московскую городскую думу и новой волны репрессий, является крупнейшей в РФ со времени Болотной площади (2011-2013).
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