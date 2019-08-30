Луценко представил нового генпрокурора Рябошапку
30 августа, 2019, 12:44
Юрий Луценко представил нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку
Об этом сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.
"Юрий Луценко на представлении нового Генпрокурора Руслана Рябошапки: "Уверен, что моей команде есть, чем гордиться. Однако работа в Генпрокуратуре никогда не заканчивается. Поэтому желаю новому Генпрокурору и его команде удачи'', - говорится в сообщении Сарган.
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Напомним, что 29 августа Верховная Рада назначила генеральным прокурором Украины Рябошапку.
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