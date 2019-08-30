Кондитерская корпорация построила жилье для военной части ВСУ в пгт. Калиновка

30 июля, 2019, 11:33

В доме 16 просторных квартир общей площадью 1200 кв. метров

В Винницкой области завершили строительство двухэтажного дома для контрактников военного арсенала. Просторные 16 квартир общей площадью 1200 квадратных метров накануне передали на баланс фонда служебного жилья. Будущим жителям остается только занести в квартиры вещи и обживаться.

"Эти квартиры сдаются полностью отделанные и оборудованные бытовой техникой. Абсолютно все, что нужно для жилья - остается заехать и жить. Встроенные шкафы, бытовая техника, плиты, стиральные машины, машины для посуды - все что нужно ", - рассказывает директор социальных проектов корпорации ROSHEN Ирина Пономаренко

"Когда я жил по разным общежитиям, я был бы наверное на седьмом небе, чтобы получить такую квартиру. Я просто поражен. Я просто радуюсь за тех военнослужащих, которые получат здесь жилье ", делится эмоциями главный старшина батальона охраны Ввладимир Беляков.

Построили жилье за счет корпорация РОШЕН. Общий бюджет на строительство и обустройство обошелся в более 37 млн гривен Это уже второй подобный проект компании. Аналогичный ввели в эксплуатацию и передали военным в 2014 году в Броварах.

"С первого дня войны наша компания поддерживала армию. С самого начала. И то, что касается жилья для военных, - это уже второй дом. Я пожелаю в этом доме военным, которые получат здесь жилье, безусловно любви в их семьях, и пожелаю всем нам мира ", - говорит Ирина Пономаренко. "На такой воинской части необходимо, чтобы люди находились на месте. Проживали в военной части, и в случае таких угроз, которые были 2 года назад, то чтобы мы реагировали адекватно, быстро ", - считает командир воинской части Николай Батюк.

Казармой это жилье можно назвать условно. Это - комфортабельный двухэтажный дом С начала планирования строительства и до его сдачи прошло всего 5 месяцев. Несмотря на это - все помещения сдаются «под ключ». Корпорация оказывает помощь военнослужащим Украины от самого начала боевых действий. Не только финансово, но и разнообразным обеспечением.