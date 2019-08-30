Книга, блог и аналитический центр: Супрун рассказала, чем будет заниматься после отставки
Об этом сама Ульяна Супрун сообщила на акции благодарности, которую организовали общественные активисты, передает Общественное.
"У нас очень много идей, как мы можем работать. В Украине нет аналитических центров по охране здоровья, общественного здоровья, которые бы давали советы, политику, анализ всего, что происходит в этой сфере. Как я говорила, буду писать книгу, потому что то, что произошло за последние три-пять лет в Украине, очень интересно не только здесь, но и в целом мире ", - отметила Супрун.
Также экс-руководительница МЗ подчеркнула, что и в дальнейшем будет вести свой блог в Фейсбуке, где развенчивала медицинские мифы:
"Не печальтесь, и дальше будут три раза в день фейсбук-посты. Будем заниматься просветительской деятельностью, образованием, обучением, потому что это одно из самых важных вещей, которая есть в системе здравоохранения. Нужно не только изменить финансирование, уже почти сделано, а также повышать качество оказания первичной помощи".
Ульяна Супрун добавила, что уже разговаривала с ее преемницей Звездной Скалецкий и объясняла ей, на каком этапе находится медицинская реформа. По словам бывшей и.о. министра здравоохранения, новая руководительница МЗ поддерживает изменения, которые уже сделали его предшественники, и собирается их продолжать.
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Напомним, днем 29 августа исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что написала заявление об увольнении на имя нового премьер-министра Алексея Гончарука.
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Позже вечером на первом заседании Рады нового созыва на должность руководительницы МЗ была назначена Зоряна Скалецкая.
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Под стенами Министерства здравоохранения в Киеве в пятницу, 30 августа 2019 года, общественные активисты устроили акцию благодарности Ульяне Супрун и ее команде.
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