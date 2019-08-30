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Espreso.tvОбществоКнига, блог и аналитический центр: Супрун рассказала, чем будет заниматься после отставки

Книга, блог и аналитический центр: Супрун рассказала, чем будет заниматься после отставки

После увольнения с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун собирается развивать медицинскую сферу через общественные организации и аналитический центр, а также хочет написать книгу

Об этом сама Ульяна Супрун сообщила на акции благодарности, которую организовали общественные активисты, передает Общественное.

"У нас очень много идей, как мы можем работать. В Украине нет аналитических центров по охране здоровья, общественного здоровья, которые бы давали советы, политику, анализ всего, что происходит в этой сфере. Как я говорила, буду писать книгу, потому что то, что произошло за последние три-пять лет в Украине, очень интересно не только здесь, но и в целом мире ", - отметила Супрун.

Также экс-руководительница МЗ подчеркнула, что и в дальнейшем будет вести свой блог в Фейсбуке, где развенчивала медицинские мифы:

"Не печальтесь, и дальше будут три раза в день фейсбук-посты. Будем заниматься просветительской деятельностью, образованием, обучением, потому что это одно из самых важных вещей, которая есть в системе здравоохранения. Нужно не только изменить финансирование, уже почти сделано, а также повышать качество оказания первичной помощи".

Ульяна Супрун добавила, что уже разговаривала с ее преемницей Звездной Скалецкий и объясняла ей, на каком этапе находится медицинская реформа. По словам бывшей и.о. министра здравоохранения, новая руководительница МЗ поддерживает изменения, которые уже сделали его предшественники, и собирается их продолжать.

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