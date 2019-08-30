Греко-католики построят монастырь в Краматорске
30 августа, 2019, 22:38
В городе Краматорск, Донецкой области, планируют построить женский монастырь Украинской греко-католической церкви
Как заявил директор благотворительной организации "Каритас-Краматорск" отец Василий Иванюк, они уже определились с местом и сделали эскизы будущего комплекса, передает Еспресо.TV со ссылкой на UA Донбасс.
Для начала работ необходимо разрешение на отвод земельного участка в постоянное пользование.
Выделять ее или нет 29 августа должны были проголосовать депутаты Краматорского городского совета на сессии, но ее досрочно прервали.
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