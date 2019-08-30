 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГреко-католики построят монастырь в Краматорске

Греко-католики построят монастырь в Краматорске

В городе Краматорск, Донецкой области, планируют построить женский монастырь Украинской греко-католической церкви

Как заявил директор благотворительной организации "Каритас-Краматорск" отец Василий Иванюк, они уже определились с местом и сделали эскизы будущего комплекса, передает Еспресо.TV со ссылкой на UA Донбасс.

Для начала работ необходимо разрешение на отвод земельного участка в постоянное пользование.

Выделять ее или нет 29 августа должны были проголосовать депутаты Краматорского городского совета на сессии, но ее досрочно прервали.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать