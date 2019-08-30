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Espreso.tvОбществоГосстат обнародовал рейтинг самых привлекательных отраслей экономики Украины для инвесторов

Госстат обнародовал рейтинг самых привлекательных отраслей экономики Украины для инвесторов

За первое полугодие 2019 года прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономику Украины составляли $ 1 259, 5 млн

Об этом сообщает Государственная служба статистики .

Среди наиболее привлекательных отраслей статистическая служба называет финансовую и страховую деятельность, промышленность, научную и техническую деятельность, операции с недвижимым имуществом, торговлю, ремонт транспортных средств, сельское и лесное хозяйство и административное обслуживание.

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