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Espreso.tvОбществоЭрдоган рассказал Зеленскому о своем визите в РФ

Эрдоган рассказал Зеленскому о своем визите в РФ


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита Зеленского в Турцию 7-8 августа, президенты обсудили планы по проведению в Киеве до конца года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Президент Турции проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ. Турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.

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