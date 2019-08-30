Эрдоган рассказал Зеленскому о своем визите в РФ
30 августа, 2019, 14:02
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Об этом сообщает пресс-служба президента.
В развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита Зеленского в Турцию 7-8 августа, президенты обсудили планы по проведению в Киеве до конца года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.
Президент Турции проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ. Турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.
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