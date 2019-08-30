Дубилет о своем назначении: Семья в шоке. Друзья в шоке. Кот в шоке

30 августа, 2019, 14:23

Новоизбранный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не планировал идти во власть, а хотел развивать стартап в Великобритании

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни... Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке. Кот в шоке.Та и я сам, если честно, в шоке", - написал Дубилет.

По словам министра, в ближайшее время он планировал развивать проекты monobank, Smartass и Koto (мобильный банкинг в Великобритании).

"Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога (стартап-компания с капитализацией более 1 млрд долларов)", - заявил Дубилет.

Бывший член правления "Приватбанка" уверяет, что в составе нового правительства "сделает все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок".

"А еще я обещаю не воровать. К счастью, успех monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет воровать. Такого в нашей стране никогда не было", - написал Дубилет.