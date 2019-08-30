Чемпион мира Конопля стал кассиром
30 августа, 2019, 11:46
Чемпион мира U20 Ефим Конопля продает билеты на матчи черниговской "Десны"
Об этом сообщает телеканал "Детинец".
Черниговская "Десна" активно популяризирует бренд клуба в родном городе. В рамках акции билеты на предстоящий домашний матч "Десны" в свободное время от тренировок продает чемпион мира U20 Ефим Конопля.
"Когда у тебя на футболке расписывается чемпион мира Ефим Конопля, то это ни с чем нельзя сравнивать", - признаются болельщики.
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