Чемпион мира Конопля стал кассиром

30 августа, 2019, 11:46

Чемпион мира U20 Ефим Конопля продает билеты на матчи черниговской "Десны"

Об этом сообщает телеканал "Детинец".

Черниговская "Десна" активно популяризирует бренд клуба в родном городе. В рамках акции билеты на предстоящий домашний матч "Десны" в свободное время от тренировок продает чемпион мира U20 Ефим Конопля.

"Когда у тебя на футболке расписывается чемпион мира Ефим Конопля, то это ни с чем нельзя сравнивать", - признаются болельщики.