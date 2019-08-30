 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЧемпион мира Конопля стал кассиром

Чемпион мира Конопля стал кассиром


фото: segodnya.ua
Чемпион мира U20 Ефим Конопля продает билеты на матчи черниговской "Десны"

Об этом сообщает телеканал "Детинец".

Черниговская "Десна" активно популяризирует бренд клуба в родном городе. В рамках акции билеты на предстоящий домашний матч "Десны" в свободное время от тренировок продает чемпион мира U20 Ефим Конопля.

"Когда у тебя на футболке расписывается чемпион мира Ефим Конопля, то это ни с чем нельзя сравнивать", - признаются болельщики.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать