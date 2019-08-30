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Espreso.tvОбществоБоевики убили украинского военного в бою под Водяным

Боевики убили украинского военного в бою под Водяным


фото: pressjfo.news
С начала текущих суток 30 августа боевики 4 раза обстреливали силы ООС

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"С начала этого периода Объединенные силы потерпели невосполнимые утраты - в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все вооруженные провокации враг совершил по направлению оккупированной Ужовки в сторону позиций защитников Водяного.

Сначала оккупанты нарушили режим тишины, после 01:00 ночи применили стрелковое оружие.

Далее, около 09:00, зафиксировали ведение враждебного снайперского огня.

После 09:35 украинские воины зафиксировали разрывы 4 вражеских мин калибра 82 мм, а в 10:40 российско-оккупационные войска ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса.

 

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