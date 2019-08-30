Боевики убили украинского военного в бою под Водяным
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"С начала этого периода Объединенные силы потерпели невосполнимые утраты - в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все вооруженные провокации враг совершил по направлению оккупированной Ужовки в сторону позиций защитников Водяного.
Сначала оккупанты нарушили режим тишины, после 01:00 ночи применили стрелковое оружие.
Далее, около 09:00, зафиксировали ведение враждебного снайперского огня.
После 09:35 украинские воины зафиксировали разрывы 4 вражеских мин калибра 82 мм, а в 10:40 российско-оккупационные войска ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса.
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