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Espreso.tvОбществоЖелезнодорожный вокзал Киева эвакуируют из-за угрозы взрыва

Железнодорожный вокзал Киева эвакуируют из-за угрозы взрыва

Центральный железнодорожный вокзал Киева эвакуируют из-за угрозы взрыва

Об этом сообщает Укринформ.

 

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