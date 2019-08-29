Железнодорожный вокзал Киева эвакуируют из-за угрозы взрыва
29 августа, 2019, 21:20
Центральный железнодорожный вокзал Киева эвакуируют из-за угрозы взрыва
Об этом сообщает Укринформ.
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