Зеленский предложил Баканова на должность главы СБУ
29 августа, 2019, 15:45
Президент Украины Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Ивана Баканова на должность председателя Службы безопасности Украины
Об этом говорится на сайте Рады.
Постановление инициировал собственно президент Зеленский.
Отметим, что на данный момент текст проекта постановления не опубликован.
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