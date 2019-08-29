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Espreso.tvОбществоЗеленский предложил Баканова на должность главы СБУ

Зеленский предложил Баканова на должность главы СБУ


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Ивана Баканова на должность председателя Службы безопасности Украины

Об этом говорится на сайте Рады.

Постановление инициировал собственно президент Зеленский.

Отметим, что на данный момент текст проекта постановления не опубликован.

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