Юрчишин о первом рабочем дне Рады: "копировальная машина и минимальная возможность обсуждения"

29 августа, 2019, 21:53

В первый день работы Верховной Рады IX созыва решения принимались с минимальной возможностью обсуждения

Об этом заявил заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым", передает Еспресо.TV

"Впечатления от первого дня в Раде такие: как будто находишься в очень быстрой копировальной машине. Решение вносятся при минимальной возможности обсуждения, они сразу принимаются. Если такой темп будет сохраняться - существенно упадет качество, а после падения качества упадет доверие к парламенту", - заявил Юрчишин.

По его словам, единственный позитивный сценарий развития - "чтобы начали рассматривать вопросы по букве регламента: есть с возможностью обсудить, аргументировать и конструктивно дискутировать относительно оптимальных решений. Сейчас такого не происходило"

"Без всяких обсуждений большинство в зале объединили министерства. Без нормальных обсуждений назначили состав правительства. Нам обещали новых людей, которые не были в политике, но мы получили Авакова. Пока обещания не выполняются. Надеюсь, что последующая работа будет более системной" , - добавил заместитель главы партии "Голос".