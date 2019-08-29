Взрыв под Архангельском: двое пострадавших скончались от лучевой болезни, - СМИ

29 августа, 2019, 19:00

Врач архангельской больницы рассказал, что двое пострадавших в результате взрыва под Архангельском умерли от радиационного облучения, когда их перевозили в Москву

Об этом сообщил врач Архангельской областной больницы, передает Der Spiegel.

По словам врача, пожелавшего остаться анонимным, трое мужчин с серьезными травмами попали в больницу голыми и обернутыми в фольгу. Их одежду упаковали в полиэтиленовые пакеты.

Кроме того, врач отметил, что во время госпитализации никто из персонала больницы не знал, что пациенты подверглись радиационному заражению.

Однако, в операционной дозиметристы измерили уровень радиации, который показал бета-излучения 25 тысяч микрорентген в час возле головы одного из пациентов. Впоследствии ванна, в которой мыли пострадавших, была настолько заражена, что пришлось ее утилизировать, добавил врач.

Врач добавил, что мужчин прооперировали, а затем перевели в клинику в Москве. Но по дороге в аэропорт Архангельска двое из трех человек скончались.

"Не от травм, а от последствий облучения", - сказал врач.