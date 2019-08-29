Взрыв под Архангельском: двое пострадавших скончались от лучевой болезни, - СМИ
Об этом сообщил врач Архангельской областной больницы, передает Der Spiegel.
По словам врача, пожелавшего остаться анонимным, трое мужчин с серьезными травмами попали в больницу голыми и обернутыми в фольгу. Их одежду упаковали в полиэтиленовые пакеты.
Кроме того, врач отметил, что во время госпитализации никто из персонала больницы не знал, что пациенты подверглись радиационному заражению.
Однако, в операционной дозиметристы измерили уровень радиации, который показал бета-излучения 25 тысяч микрорентген в час возле головы одного из пациентов. Впоследствии ванна, в которой мыли пострадавших, была настолько заражена, что пришлось ее утилизировать, добавил врач.
Врач добавил, что мужчин прооперировали, а затем перевели в клинику в Москве. Но по дороге в аэропорт Архангельска двое из трех человек скончались.
"Не от травм, а от последствий облучения", - сказал врач.
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов.
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
- 12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
- Согласно данным норвежского Центра радиационной защиты, радиоактивные элементы добрались до Норвегии.
- При этом уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз.
- Позже врачи рассказали о "радиоактивных пациентах" после взрыва на полигоне в России.
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