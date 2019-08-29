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Espreso.tvОбществоВы можете войти в историю, как Рада, которая просуществовала 1 год, - Зеленский

Вы можете войти в историю, как Рада, которая просуществовала 1 год, - Зеленский


фото: president.gov.ua
29 cерпня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от вновь избранных депутатов зависит, как о них будут писать в учебниках

Об этом он заявил во время выступления с внеочередным посланием к народным депутатам в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Уже сейчас точно ясно, Рада этого созыва войдет в историю. Вопрос один: "Как именно?" Вы имеете все шансы попасть в учебники, как парламент, который сделал невероятное, который воплотил все то, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет. Как парламент, где не было драк, я вас очень прошу. Прогулов, я вас очень прошу. Кнопкодавства. Вся Украина вас очень просит. А только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа", - заявил президент.

В то же время, президент отметил, что сейчас у парламента испытательный срок.

"Или, не дай Бог, вы войдете в историю, как парламент, просуществовавший меньше всех - 1 год. Фактически, это наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Раду не так страшно, поверьте. Но, я искренне верю, от души, от сердца, что этого не произойдет", - заключил Зеленский.

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