Во фракции "Слуга народа" раздали шаблоны для ответов журналистам, - СМИ

29 августа, 2019, 19:38

В партии "Слуга народа" назначили 50 депутатов, которые будут общаться с журналистами и разработали специальную стратегию

Об этом сообщил один из руководителей фракции "СН", передает "theБабель".

По словам депутата, во фракции выбрали трех спикеров, которые могут говорить журналистам то, что посчитают нужным.

"Это Дима Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия", - сказал собеседник.

Помимо того, назначена группа из 50 депутатов, которые будут ходить по эфирам.

"Для них в ежедневном режиме готовят тезисы для комментирования. Этим занимается группа, куда входят Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук. Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко, - это нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией Офиса президента, потому что многие вещи делаются с колес", - пояснил депутат.

Он добавил, что большая часть депутатов фракции "не горят желанием общаться с журналистами" из-за неудобных вопросов.

Поэтому, на репетиции первого пленарного заседания Рады депутаты получили шаблоны с ответами на "деликатные" вопросы.

Например, на вопрос "с кем создаст коалицию "Слуга народа" предлагается шесть вариантов ответов, среди которых "мы получили мандат от украинского народа. 254 мандата, народ возложил на нас ответственность за результат", "мы отказываемся от формирования коалиции по принципу распределения портфелей и должностей, сфер влияния", "если какие-то депутаты присоединятся к голосованиям за наши законопроекты - мы будем это приветствовать".

О зарплате посоветовали говорить так: "Это меньше, чем получает менеджер среднего звена в крупной компании"; "Во время каденции депутат не должен думать, где бы заработать денег".

Депутатам, которые занимались бизнесом, советуют выделять следующее: "у меня есть все, что нужно, чтобы достойно жить. Мне не нужны яхты, самолеты, отдых на Мальдивах. Мы идем сюда не деньги зарабатывать, а менять Украину".

На вопрос о помощниках советуют говорить, что люди готовы работать за небольшие деньги (средняя зарплата помощника 19 тысяч гривен, - ред.), кпомянуть волонтеров, студентов и активистов.

О погибших на Донбассе бойцах рекомендуется отвечать так: "Мы несем ответственность перед теми, кто погиб за нашу независимость", "29 августа избрано Днем памяти защитников Украины, потому что в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе".