В Украине разгорается корпоративный конфликт вокруг завода "Днипроолия"

29 августа, 2019, 20:15

Миноритарный совладелец компании ООО "ИК Актив", бизнесмен Руслан Евстафьев увеличил свою долю в компании и сам себя назначил ее директором. Об этом он заявил 28 августа на пресс-конференции в Киеве

В последнее время он ведет активную медийную кампанию против своих бывших партнеров по бизнесу - турецких инвесторов. Совместное сотрудничество началось в 2009 году. Но теперь Евстафьева якобы отстранили от управления бизнесом, хотя в действительности он по собственному желанию уволился с должности генерального директора ООО "Днипроолия" (оператор маслоэкстракционный завода) еще в 2012 году. Сейчас бизнесмен пытается вернуть контроль над заводом. Для этого он обращался в правоохранительные органы - Генпрокуратуру, СБУ и МВД. Впрочем, по его же словам, все возбужденные уголовные дела против турецких партнеров сейчас закрыты.

К тому же, еще в начале 2018 года господин Евстафьев обратился с иском в хозяйственный суд о признании за ним права собственности на 60% долей в уставном капитале ООО "ИК АКТИВ" (вместо 17%, которыми он владеет с октября 2009 года). Евстафьев проиграл первую и апелляционную судебную инстанцию. Поэтому обратился в Верховный суд Украины с кассационной жалобой, которая на данный момент еще не рассмотрена. Несмотря на это, "черный" регистратор (на основании неизвестно каких документов) 15 августа вносит изменения в ведмости об ООО "ИК АКТИВ", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. На основании этих изменений в Реестре Руслан Евстафьев сначала становится владельцем 60% в уставном капитале компании, вместо реальных 17% долей, а затем назначает себя на должность директора! "Я являюсь директором. Я сам себя выбрал, я назначил себя сам", - заявил он. На каком основании были внесены изменения в Единый Государственный Реестр Руслан Евстафьев отвечает коротко: "На основании регистрационных действий".

Вот так, в одно мгновение в результате "черного" регистрационного действия реальные иностранные инвесторы, которые вложили в реконструкцию завода и наполнение его производственным оборудованием несколько миллионов долларов, теряют свою собственность стоимостью более 20 млн долларов и лишаются какого-либо юридического контроля над предприятием!

Бизнесмен также прокомментировал конфликтную ситуацию, которая сложилась на заводе в двадцатых числах августа. Тогда он пытался поставить наемных молодчиков в качестве охраны. Говорит, 15 молодых мужчин блокировали завод, чтобы не допустить вывоза товаров и материальных ценностей.

Турецкие инвесторы уже обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их многомиллионные инвестиции и восстановить право собственности на предприятие. Утверждают, что от этого зависит то, как на Украину будут смотреть другие зарубежные инвесторы, в частности, особое внимание к этой ситуации привлечено со стороны высшего руководства и деловых кругов Турецкой Республики.