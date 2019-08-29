В Слуге народа хотят разрешить вносить правки в законопроекты только депутатским группам, - Тищенко
29 августа, 2019, 13:38
В "Слуге народа" обсуждают законодательную инициативу, согласно которой поправки к законопроекту сможет подавать только группа нардепов, а не один народный избранник
Об этом рассказал в четверг нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, передает " 112 Украина ".
"Есть мнение ввести такой закон, который бы позволял вносить правки только группе людей, чтобы это была инициатива группы. Например, 20 депутатов говорят:" Мы хотим поправку ".
Тогда мы говорим: "О, хорошо, давайте делать". Потому что это большое количество людей не согласно ", - сказал Николай Тищенко.
Заметим, этого Верховная Рада предыдущего созыва рассматривала некоторые проекты законодательных актов в течение месяцев, ведь к документам подавали тысячи поправок.
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