В Раде зарегистрировали первые законопроекты

29 августа, 2019, 14:34

В Верховной Раде девятого созыва зарегистрировали первые законопроекты

Первый из них (№1001) зарегистрирован лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым и представителем "Голоса" Ярославом Железняком. Он касается назначения временного президиума первой сессии Верховной Рады девятого созыва.

Другие четыре законопроекта касаются счетной комиссии, перечень и количественный состав комитетов парламента, повестку дня и освобождение от должностей членов Кабинета Министров.

Сейчас доступен только текст законопроекта о счетной комиссии. К ней предлагают включить восемь народных депутатов от "Слуги народа", двух - от "Оппозиционного платформы - За жизнь" и по одному от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса".