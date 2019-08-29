В Раде зарегистрировали первые законопроекты
29 августа, 2019, 14:34
В Верховной Раде девятого созыва зарегистрировали первые законопроекты
Первый из них (№1001) зарегистрирован лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым и представителем "Голоса" Ярославом Железняком. Он касается назначения временного президиума первой сессии Верховной Рады девятого созыва.
Другие четыре законопроекта касаются счетной комиссии, перечень и количественный состав комитетов парламента, повестку дня и освобождение от должностей членов Кабинета Министров.
Сейчас доступен только текст законопроекта о счетной комиссии. К ней предлагают включить восемь народных депутатов от "Слуги народа", двух - от "Оппозиционного платформы - За жизнь" и по одному от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса".
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