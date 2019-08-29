В "Слуге народа" предположили назначения Авакова вице-премьером

29 августа, 2019, 12:35

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко дал понять, что кандидатом на должность премьер-министра будет Алексей Гончарук

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Фамилия, которое чаще всего звучало, и я думаю, что все-таки дойдет до голосования", - сказал Корниенко журналистам в четверг в Киеве, назвав лишь имя кандидата - Алексей.

На вопрос, насколько возможно назначение действующего министра внутренних дел Арсена Авакова на должность вице-премьер-министра, парламентарий ответил: "Возможно, если вообще сохранится конфигурация с вице-премьерами".

Отвечая на вопрос, сколько людей из фракции может уйти в исполнительную власть, Корниенко сказал: "Думаю, от пяти до 15".