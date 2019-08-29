 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" предположили назначения Авакова вице-премьером

В "Слуге народа" предположили назначения Авакова вице-премьером


фото: nv.ua
Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко дал понять, что кандидатом на должность премьер-министра будет Алексей Гончарук

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Фамилия, которое чаще всего звучало, и я думаю, что все-таки дойдет до голосования", - сказал Корниенко журналистам в четверг в Киеве, назвав лишь имя кандидата - Алексей.

На вопрос, насколько возможно назначение действующего министра внутренних дел Арсена Авакова на должность вице-премьер-министра, парламентарий ответил: "Возможно, если вообще сохранится конфигурация с вице-премьерами".

Отвечая на вопрос, сколько людей из фракции может уйти в исполнительную власть, Корниенко сказал: "Думаю, от пяти до 15".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

29 августа, 2019 четверг

28 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать