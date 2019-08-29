В "Слуге народа" обвинили Вьятровича в ухудшении отношений с Польшей

29 августа, 2019, 11:08

Новоизбранный народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что исторические споры между Украиной и Польшей в последние годы вызывал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

Об этом она заявила в комментарии газете Rzeczpospolita .

"Мы хотим сделать конкретные шаги, также когда речь идет об отмене запрета на эксгумацию. Это должно привести к выходу из сложной ситуации, в которой оказались наши отношения", - говорит Верещук.

"Я против того, чтобы Владимир Вятрович оставался главой украинского ИНН, из-за него мы спорили с поляками", - добавила она.

Верещук утверждает, что новый парламент имеет видение улучшения отношений с Польшей. Также будет создана комиссия "Дружба с Польшей", отметила она.

Весной 2017 года, благодаря Украинскому институту национальной памяти, киевская власть запретила эксгумацию и поиск останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины.

После этого Вятровичу запретили въезд на территорию Польши. Он заявлял, что мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.