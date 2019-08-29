В пятницу удерживаемые в Москве украинцы могут вернуться на родину, - Чийгоз
29 августа, 2019, 12:38
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение находящихся в России украинских политзаключенных уже в пятницу, 30 августа
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Олег Сенцов в (московском СИЗО - ИФ)" Лефортово ". С той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько приблизительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны . В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан - это так ", - сказал он журналистам после торжественного заседания Верховной Рады в четверг.
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