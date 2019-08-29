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Espreso.tvОбществоВ Мексике заблокировали выходы из бара и сожгли его "коктейлями Молотова": 26 погибших

В Мексике заблокировали выходы из бара и сожгли его "коктейлями Молотова": 26 погибших

Члены неизвестной банды напали на бар Caballo Blanco ( "Белый конь"), находящийся на юге Мексики в городе Коацакоалькос

Об этом пишет The Mexico Times в Twitter.

Отмечается, что в результате пожара погибли не менее 26 человек, еще 13 человек травмированы.

Полиция сообщает, что бар усеян гильзами от огнестрельного оружия.

По предварительной информации нападение стало результатом войны между криминальными группировками.

 

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