В Мексике заблокировали выходы из бара и сожгли его "коктейлями Молотова": 26 погибших
29 августа, 2019, 16:40
Члены неизвестной банды напали на бар Caballo Blanco ( "Белый конь"), находящийся на юге Мексики в городе Коацакоалькос
Об этом пишет The Mexico Times в Twitter.
Отмечается, что в результате пожара погибли не менее 26 человек, еще 13 человек травмированы.
Полиция сообщает, что бар усеян гильзами от огнестрельного оружия.
По предварительной информации нападение стало результатом войны между криминальными группировками.
#Breaking- The Mexico Times (@MexicoTimes) 28 августа 2019
At least 25 dead & 13 injured after attack at #CaballoBlanco strip bar in southern Gulf of Mexico major port of #Coatzacoalcos .
Possible arson is investigated as Molotov cocktails were used.
Local leader of CJNG cartel had been arrested in town less than 48hrs ago. pic.twitter.com/dZ0xyHvJIh
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