В Киеве грузовик чуть не оторвал ногу ребенку
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Свидетель ДТП сказал, что грузовик Renault Magnum двигалась в пробке в средней полосе в направлении метро Сырец. Грузовое авто как раз остановилось перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда 10-летний мальчик, ехавший на велосипеде, слез с него и начал переходить по «зебре» дорогу (слева направо по ходу движения автомобиля).
Когда мальчик начал переходить дорогу, автомобили в правой полосе начали движение, и, как сказал свидетелям водитель грузовика: "все поехали и он поехал", из-за чего наехал на ребенка и велосипед.
Мальчика с открытым переломом голени госпитализировали врачи скорой медицинской помощи.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень