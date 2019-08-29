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Espreso.tvОбществоВ Киеве грузовик чуть не оторвал ногу ребенку

В Киеве грузовик чуть не оторвал ногу ребенку

29 августа в Киеве, на улице Стеценко, перед площадью Марченко, грузовик наехал на 10-летнего мальчика на велосипеде, когда он переходил дорогу

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Свидетель ДТП сказал, что грузовик Renault Magnum двигалась в пробке в средней полосе в направлении метро Сырец. Грузовое авто как раз остановилось перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда 10-летний мальчик, ехавший на велосипеде, слез с него и начал переходить по «зебре» дорогу (слева направо по ходу движения автомобиля).

Когда мальчик начал переходить дорогу, автомобили в правой полосе начали движение, и, как сказал свидетелям водитель грузовика: "все поехали и он поехал", из-за чего наехал на ребенка и велосипед.
Мальчика с открытым переломом голени госпитализировали врачи скорой медицинской помощи.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.

 

 

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