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Espreso.tvОбществоВ кулуары Рады не пускают прессу, - журналист

В кулуары Рады не пускают прессу, - журналист


фото: Stas Kozljuk
В кулуары Верховной Рады второго этажа в первый день созыва вновь избранных депутатов не пускают журналистов и фотографов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист издания "Неделя" Станислав Козлюк.

"Рада нового созыва. В кулуары второго этажа сегодня не пускают. И неизвестно, пускать. Демократия в действии ", - пишет он.

Козлюк добавил, что у ложи прессы поставили для журналистов дополнительные стулья.

 

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