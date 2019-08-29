В кулуары Рады не пускают прессу, - журналист
29 августа, 2019, 09:38
В кулуары Верховной Рады второго этажа в первый день созыва вновь избранных депутатов не пускают журналистов и фотографов
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