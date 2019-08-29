В кулуары Рады не пускают прессу, - журналист

29 августа, 2019, 09:38

В кулуары Верховной Рады второго этажа в первый день созыва вновь избранных депутатов не пускают журналистов и фотографов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист издания "Неделя" Станислав Козлюк.

"Рада нового созыва. В кулуары второго этажа сегодня не пускают. И неизвестно, пускать. Демократия в действии ", - пишет он.

Козлюк добавил, что у ложи прессы поставили для журналистов дополнительные стулья.