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Espreso.tvОбществоВ День памяти погибших еженедельник "Зеркало недели" разложил в Верховной Раде спецвыпуск, посвященный мамам павших

В День памяти погибших еженедельник "Зеркало недели" разложил в Верховной Раде спецвыпуск, посвященный мамам павших

В День памяти погибших в АТО еженедельник "Зеркало недели" разложил в Верховной Раде спецвыпуск, посвященный мамам павших на российско-украинской войне

Об этом сообщил журналист издания, заместитель главного редактора, а ныне - избранный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин.

"Чтобы понять цену независимости надо смотреть правде в глаза. Спасибо коллегам из" Зеркала недели ". Те, кто этого не читал и не видел, - настоятельно рекомендую. Особенно в этот день, день памяти павших", - написал журналист.

 

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