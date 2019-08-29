В День памяти погибших еженедельник "Зеркало недели" разложил в Верховной Раде спецвыпуск, посвященный мамам павших
29 августа, 2019, 10:13
В День памяти погибших в АТО еженедельник "Зеркало недели" разложил в Верховной Раде спецвыпуск, посвященный мамам павших на российско-украинской войне
Об этом сообщил журналист издания, заместитель главного редактора, а ныне - избранный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин.
"Чтобы понять цену независимости надо смотреть правде в глаза. Спасибо коллегам из" Зеркала недели ". Те, кто этого не читал и не видел, - настоятельно рекомендую. Особенно в этот день, день памяти павших", - написал журналист.
Читайте также
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа