Соперница Свитолиной заказала кофе во время матча
29 августа, 2019, 12:17
Соперница Элина Свитолина на теннисном турнире US Open, Винус Уильямс, заказала кофе на корт во время перерыва между сетами
Об этом сообщается в twitter.
Во время поединка второго этапа US Open 2019 между украинской Элиной Свитолиной и американкой Винус Уильямс произошел курьезный случай.
Проиграв первый сет, Уильямс попросила белбоя принести ей на корт кофе, что тот и сделал. Однако кофе американцы не помогла, к третьему этапу прошла Элина Свитолина.
"Coffee delivery for Ms. Williams ...- US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019
........... Ms. Williams? "
@Venuseswilliams | #USOpen pic.twitter.com/M3gmy1rDra
- 13 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская победила експершу ракетку мира датчанки Каролин Возняцки.
- Недавно украинская теннисистка Элина Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.
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