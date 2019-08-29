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Espreso.tvСпортСоперница Свитолиной заказала кофе во время матча

Соперница Свитолиной заказала кофе во время матча


фото: US Open
Соперница Элина Свитолина на теннисном турнире US Open, Винус Уильямс, заказала кофе на корт во время перерыва между сетами

Об этом сообщается в twitter.

Во время поединка второго этапа US Open 2019 между украинской Элиной Свитолиной и американкой Винус Уильямс произошел курьезный случай.

Проиграв первый сет, Уильямс попросила белбоя принести ей на корт кофе, что тот и сделал. Однако кофе американцы не помогла, к третьему этапу прошла Элина Свитолина.

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