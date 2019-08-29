Сенцова вывезли в Москву, - российские СМИ
Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя всегда связывался с ней в конце каждого месяца, рассказала мать Сенцова Людмила, информируют Крым. Реалии.
«Нет, не позвонил, хотя вчера, 28-го, был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут начинает звонить, но вчера не позвонил. Ждала сегодня, думаю, может ... Звонка нет. Я слышала только одно: будет какой-то обмен 33 на 33. Олег в этот список не вошел. Сказали так, вот я слышала так. Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, так, сказали, что он в Лабытнанги в тюрьме, в той же колонии", - рассказала Сенцова.
Защита осужденного украинского режиссера пока не располагает информацией о его доставке в Москву, сообщает Интерфакс-Украина .
Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова с Лабытнанги.
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