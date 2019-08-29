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Espreso.tvОбществоСегодня Рада проголосует за кандидатуру премьера и большинство министров - депутат "Слуги народа"

Сегодня Рада проголосует за кандидатуру премьера и большинство министров - депутат "Слуги народа"

После обеда Верховная Рада Украины проголосует за большинство министров и главу правительства

Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Голосование запланировано на 16:00.

"Будет проголосовано большинство членов Кабинета министров. Голосование запланировано на 16:00", - отметил парламентарий.

По словам Радуцкого, сначала будет утверждена кандидатура премьер-министра. Затем, в соответствии с процедурой, новый глава правительства представит свой Кабинет министров.

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