Рябошапку назначили Генпрокурором Украины
29 августа, 2019, 23:39
Верховная Рада IX созыва избрала Руслана Рябошапку Генеральным прокурором Украины
Соответствующее решение приняли во время первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады ИХ созыва, передает Эспрессо.TV
312 депутатов проголосовали "за" такое назначение.
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Напомним, что 29 августа генпрокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке.
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