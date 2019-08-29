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Espreso.tvОбществоРябошапку назначили Генпрокурором Украины

Рябошапку назначили Генпрокурором Украины

Верховная Рада IX созыва избрала Руслана Рябошапку Генеральным прокурором Украины

Соответствующее решение приняли во время первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады ИХ созыва, передает Эспрессо.TV

312 депутатов проголосовали "за" такое назначение.

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Напомним, что 29 августа генпрокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке.

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