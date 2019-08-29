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Espreso.tvОбществоРеальная зарплата в Украине за год выросла почти на 10%

Реальная зарплата в Украине за год выросла почти на 10%


фото: korrespondent.net
Реальная заработная плата в Украине в июле 2019 года выросла на 9,5% по сравнению с июлем 2018 года

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле 2019 году в сравнении с июнем 2019 года выросла на 1,7%, в годовом измерении - на 19,6%, составив 10971 грн.

В июне она составила 10783 грн, в мае - 10239 грн, апреле - 10269 грн, марте - 10237 грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2019 году в сравнении с июлем 2018 наблюдалось в Винницкой (на 24,8%), Николаевской (на 23,7%) и Донецкой (на 23%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае зафиксировано в Киеве - 16249 грн, самый низкий в Херсонской области - 8547 грн.

В июле 2019 году в сравнении с аналогичным месяцем 2018 заработная плата всего выросла в сфере сельского хозяйства - на 25%, промышленности - на 24,7%, административного и вспомогательного обслуживания - на 23,8%.

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