Реальная зарплата в Украине за год выросла почти на 10%
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле 2019 году в сравнении с июнем 2019 года выросла на 1,7%, в годовом измерении - на 19,6%, составив 10971 грн.
В июне она составила 10783 грн, в мае - 10239 грн, апреле - 10269 грн, марте - 10237 грн.
Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2019 году в сравнении с июлем 2018 наблюдалось в Винницкой (на 24,8%), Николаевской (на 23,7%) и Донецкой (на 23%) областях.
Самый высокий уровень зарплат в мае зафиксировано в Киеве - 16249 грн, самый низкий в Херсонской области - 8547 грн.
В июле 2019 году в сравнении с аналогичным месяцем 2018 заработная плата всего выросла в сфере сельского хозяйства - на 25%, промышленности - на 24,7%, административного и вспомогательного обслуживания - на 23,8%.
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Напомним, средняя заработная плата в долларовом эквиваленте в марте 2019 почти достигла показателем марта 2013 года - $ 385. Разница составила $ 9.
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В 2018 году реальная заработная плата в Украине превысила уровень докризисного 2013 . Производительность труда также возросла.
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