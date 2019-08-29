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Espreso.tvОбществоРазумков объявил количество и лидеров фракций в Верховной Раде

Разумков объявил количество и лидеров фракций в Верховной Раде


фото: rbc.ua
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков озвучил названия, размер и руководителей основных парламентских фракций

Спикеру пришлось зачитывать информацию о названиях и руководство фракций под стенограмму, поскольку аппарат Верховной Рады не подготовил вовремя раздаточные материалы для народных депутатов, передает Еспресо.TV

"Есть предложение, я сейчас озвучу депутатские фракции и руководство, пока аппарат проработает и раздаст эту информацию в зале", - заявил Разумков под звуки возмущение из зала парламента.

  • Фракция партии "Слуга народа" - 254 народных депутата. Председатель фракции - Давид Арахамия.

Первый заместитель - Александр Корниенко.

Заместители Вадим Струневич, Галина Янченко, Максим Ткаченко, Роман Мулик, Евгения Кравчук, Юрий Кисель, Юрий Мисягин, Артем Культенко, Ольга Савченко, Дмитрий Солончук, Павел Сушко, Павел Халимон, Юрий Корявченков, Елена Шуляк, Николай Тищенко.

  • Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 44 нардепа. Сопредседателя фракции: Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
  • Фракция "Батькивщина" - 25 народных депутатов. Председатель фракции: Юлия Тимошенко . Заместитель председателя фракции Сергей Соболев.
  • Фракция "Европейская солидарность" (политическая партия "ЕС") - 27 народных депутатов. Сопредседатели фракции Артур Герасимов, Ирина Геращенко.
  • Фракция "Голоса" - 17 народных депутатов. Председатель фракции Сергей Рахманин. Заместителем председателя фракции избран Ярослав Железняка.
  • Депутатская группа "За будущее" - 23 нардепа. Сопредседатели: Виктор Боднар и Тарас Батенко.

 

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