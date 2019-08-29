Разумков объявил количество и лидеров фракций в Верховной Раде

29 августа, 2019, 14:10

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков озвучил названия, размер и руководителей основных парламентских фракций

Спикеру пришлось зачитывать информацию о названиях и руководство фракций под стенограмму, поскольку аппарат Верховной Рады не подготовил вовремя раздаточные материалы для народных депутатов, передает Еспресо.TV

"Есть предложение, я сейчас озвучу депутатские фракции и руководство, пока аппарат проработает и раздаст эту информацию в зале", - заявил Разумков под звуки возмущение из зала парламента.

Фракция партии "Слуга народа" - 254 народных депутата. Председатель фракции - Давид Арахамия.

Первый заместитель - Александр Корниенко.

Заместители Вадим Струневич, Галина Янченко, Максим Ткаченко, Роман Мулик, Евгения Кравчук, Юрий Кисель, Юрий Мисягин, Артем Культенко, Ольга Савченко, Дмитрий Солончук, Павел Сушко, Павел Халимон, Юрий Корявченков, Елена Шуляк, Николай Тищенко.