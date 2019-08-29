Рада определилась с комитетами. список
29 августа, 2019, 22:09
Верховная Рада Украины приняла проект постановления об избрании руководства и личного состава комитетов девятого созыва
Соответствующие решения приняли во время первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады ИХ созыва, передает Еспресо.TV
"За" это постановление проголосовали 299 депутатов.
В девятом созыва будет 23 комитета:
- комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа")
- комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносильская ("Слуга народа")
- комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")
- комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа")
- комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа")
- комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа")
- комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус ("Слуга народа")
- комитет по вопросам здоровья нациии, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий
- комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко
- комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность")
- комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
- комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа")
- комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа")
- комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа")
- комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный)
- комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа")
- комитет по вопросам правоохранительнойй деятельности - Денис Монастырский ( "Слуга народа")
- комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады - Сергей Кальченко ("Слуга народа")
- комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)
- комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа")
- комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Юрий Кисель ("Слуга народа")
- комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Данил Гетманцев ("Слуга народа")
- комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа")
Фото: Lb.ua
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