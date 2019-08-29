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Espreso.tvОбществоРада определилась с комитетами. список

Рада определилась с комитетами. список


фото: Reuters
Верховная Рада Украины приняла проект постановления об избрании руководства и личного состава комитетов девятого созыва

Соответствующие решения приняли во время первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады ИХ созыва, передает Еспресо.TV

"За" это постановление проголосовали 299 депутатов.

В девятом созыва будет 23 комитета:

  1. комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа")
  2. комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносильская ("Слуга народа")
  3. комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")
  4. комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа")
  5. комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа")
  6. комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа")
  7. комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус ("Слуга народа")
  8. комитет по вопросам здоровья нациии, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий
  9. комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко
  10. комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность")
  11. комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
  12. комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа")
  13. комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа")
  14. комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа")
  15. комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный)
  16. комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа")
  17. комитет по вопросам правоохранительнойй деятельности - Денис Монастырский ( "Слуга народа")
  18. комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады - Сергей Кальченко ("Слуга народа")
  19. комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)
  20. комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа")
  21. комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Юрий Кисель ("Слуга народа")
  22. комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Данил Гетманцев ("Слуга народа")
  23. комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа")

Фото: Lb.ua

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