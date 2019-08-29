"Стыдно за слова, а не переписку": нардеп Радуцкий объяснил нецензурную лексику в переписке

29 августа, 2019, 18:27

Нардоний депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий прокомментировал свою СМС-переписку с нецензурной лексикой о возможных руководителей МОЗ

Об этом он заявил в видео-комментарии Украинской правде.

"Мне стыдно за слова, а не за переписку, потому что это моя личная переписка с моим личным другом... Такие слова публично - так точно нельзя, но это моя личная переписка и не с руководителем партии, не с руководителем государства, а с моим личным другом. Он спросил в таком тоне - я в таком тоне ответил ", - рассказал Радуцкий.

Нардеп добавил, что "как к человеку к госпоже Ульяне Супрун всегда относился и отношусь с большим уважением".

Напомним, журналисты сфотографировали матерную переписку Радуцкого относительно кандидатов на должность министра здравоохранения.