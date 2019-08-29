"Популизм и беззаконие - вот идеи этих предложений", - Княжицкий о повестке дня первого заседания Рады

29 августа, 2019, 07:53

Повестка дня первой сессии новоизбранной Верховной Рады будут стараться утвердить без представления комитетов, что противоречит статье 21 Регламента, и за процедурой рассмотрения вопросов первой сессии, четко определенной статьями 16 и 47 Регламента

Об этом заявил в Facebook народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Во-первых, последовательность рассмотрения вопросов на первой сессии новоизбранной Верховной Рады определена статьей 16 Регламента Верховной Рады, и закон не допускает возможности от него отступить. Там 11 простых пунктов, касающихся решения процедурных вопросов запуска нового состава Рады - избрание счетной комиссии, формирования президиума, вопрос комитетов и тому подобное. Но закон не наделяет Парламент правом рассматривать законопроекты к решению указанных 11 пунктов. Это связано с тем, что рассмотрение законопроектов осуществляется в последовательности, определенной утвержденной повестке дня (статья 25 Регламента).

"Решение Верховной Рады относительно проектов законов, постановлений, других актов Верховной Рады принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады до начала пленарного заседания (часть 6 статьи 47, часть 1 статьи 96)", - отмечает Княжицкий.

До начала пленарного заседания в повестку дня вопрос никаких изменений не вносилось.

В статье 16 Регламента закреплено, что повестка дня первой сессии Верховной Рады на дальнейший период (с учетом законодательной деятельности Верховной Рады предыдущего созыва) рассматривается и утверждается в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Требования Регламента к рассмотрению и утверждению повестки дня просты: комитеты ВР подают свои предложения в повестку дня, и аппарат их обобщает. Затем эти предложения оговариваются согласительной советом и только "после их обсуждения и одобрения Согласительным советом проект постановления о повестке дня сессии Верховной Рады вносится Председателем Верховной Рады Украины на утверждение Верховной Радой" (часть 1 статьи 21).

"Что мы имеем в этом случае: повестка дня первой сессии новоизбранной Верховной Рады будут пытаться утвердить без представления комитетов, противоречит статье 21 Регламента, и за процедурой рассмотрения вопросов первой сессии, четко определенной статьями 16 и 47 Регламента.

И теперь вопрос: почему новоизбранный Парламент должен начать свою работу с нарушения закона? Что мешает не придумывать ничего, а просто выполнить норму одной статьи регламента, затем собрать предложения комитетов, обсудить их на согласительном совете и в конце концов утвердить повестку дня сессии по процедуре, которая прописана в законе? ", - недоумевает он.

"Мы помним, что деятельность новоизбранного президента также началась с мягко говоря сомнительного решения о досрочном роспуске парламента. И результаты того, что Конституционный Суд тогда не сумел найти в себе силы дать надлежащую правовую оценку этому, мы имеем сегодня. Но если в случае с Президентом то была частная инициатива отдельного лица, которое хоть и занимает самый высокий пост в государстве, но несет персональную ответственность за себя и свои поступки. Однако в данном случае пренебрежения законом навязывают всему законодательному органу, каждому из депутатов. Так из маленького, но не наказанного беззакония воспитывают обычную коричневую диктатуру, когда законы принимают не потому, что они хорошие или плохие, а потому что так захотел "большой" Путин, Гитлер или Муссолини. И когда каждый из вновь депутатов почувствует собственную безнаказанность, мы получим партию Единая Россия в ее украинской реинкарнации ", - предостерегает Княжицкий.

Известно, что депутатская неприкосновенность является важным предохранителем от любого незаконного влияния на народного депутата. Этот механизм действует практически в каждой стране мира, и является полностью демократическим. Именно поэтому и Венецианская комиссия в своем заключении по законопроекту от 19-20 июня 2015 были единодушны: "в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасным для функционирования и автономии парламента". Впоследствии этот вывод был повторен украинским Конституционным Судом.

В Украине институт депутатской неприкосновенности в значительной степени демонизированный. Считается, что в депутаты специально лезут бандиты чтобы избежать суда. Но действительно такое явление имеет столь массовый характер?

"На самом деле у нас очень мало примеров, когда Верховная Рада не предоставляла согласие на привлечение лица к уголовной ответственности, а все случаи отказа заключались исключительно в том, что следственные органы не способны были полноценно объяснить причины, почему это лицо должны задержать, и действительно в данном случае нет обычного политического преследования. Можно вспомнить примеры топ-чиновников, в отношении которых не было ограничений по развитию уголовных дел, однако дела рассыпались. Примеров много - от Насирова к Дейдею ", - пишет он.

Согласно статье 106 Регламента принятые Верховной Радой предыдущего созыва в первом или последующих чтениях законопроекты, но не приняты в целом, готовятся и рассматриваются Верховной Радой нового созыва по процедуре подготовки ко второму чтению, установленной настоящим Регламентом.

Статьей 116 Регламента установлено, что предложения и поправки к законопроектам, рассмотрение которых не было завершено Верховной Радой предыдущего созыва, вносятся в 14-дневный срок после дня включения их в повестку дня первой сессии новоизбранного Верховной Рады.

Таким образом, депутаты вправе в течение 14 дней подать поправки к проекту закона начиная с даты включения его в повестку дня сессии (на самом деле это могут быть только 150 депутатов или президент, но никто не исключает, что эти 150 депутатов найдутся).

При этом, учитывая наличие оговорок к законопроекту со стороны КСУ (о чем говорилось выше), Верховная Рада в соответствии со статьей 150 должна не принимать законопроект с конституционными оговорками, а решить вопрос о дальнейшей работе и определить:

1) срок представления соответствующими субъектами, указанными в части второй статьи 142 настоящего Регламента, предложений, поправок к законопроекту;

2) срок обработки предложений, поправок к законопроекту главным и другими определенными комитетами;

3) срок предоставления соответствующих документов народным депутатам;

4) дату рассмотрения вопроса о рассмотрении предложений, поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины.

С рекомендацией принять именно такое решение и выступил в свое время главный комитет в своем заключении от 11.07.2018 года.

Иными словами, на данном этапе Верховная Рада должна:

1. внести законопроект в повестку данного

2. вынести на голосование Совета вывод главного комитета от 11 июля 2018 года, но при рассмотрении Рада изменения дату, поскольку в заключении речь идет об установлении срока предоставления предложений до 31 августа 2018 года, в этот срок истек.

3. В постановлении определить:

- конечную данную подачи поправок

- срок обработки предложений и поправок каждым из комитетов

- срок предоставления результатов проработок народным депутатам;

- дату рассмотрения вопроса о рассмотрении поправок к законопроекту.

Если этого не сделать, решение о внесении изменений в Конституцию может быть признано неконституционным не только по вопросам нарушения процедуры, но и по неустранения замечаний Конституционного Суда Украины. Ведь такие оговорки, если не были рассмотрены и устранены основания для них, в дальнейшем могут перейти к решению о неконституционности закона.