"Очевидно, сказалась усталость": Стефанчук объяснил свои слова о полтысячи изменений в Конституцию

29 августа, 2019, 11:37

По его словам, он имел в виду 465 подготовленных законопроектов, в которые входят изменения в Конституцию, сообщает Интерфакс-Украина.

"465 - это не (количество подготовленных) изменений в Конституцию Украины, а 465 законодательных актов и изменений в законы, в том числе изменения в Конституцию", - сказал Стефанчук.

При этом комментируя свои слова о якобы 465 подготовленных изменениях в Конституцию, он отметил, что "очевидно, сказалась усталость".

Стефанчук рассказал, что в числе подготовленных изменений в Конституцию - уменьшение численности Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов.

29 августа Верховная Рада девятого созыва собралась на свое первое торжественное заседание.