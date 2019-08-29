"Очевидно, сказалась усталость": Стефанчук объяснил свои слова о полтысячи изменений в Конституцию
29 августа, 2019, 11:37
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук объяснил свои слова о том, что партия Слуга народа намерена подать 465 изменений в Конституцию
По его словам, он имел в виду 465 подготовленных законопроектов, в которые входят изменения в Конституцию, сообщает Интерфакс-Украина.
"465 - это не (количество подготовленных) изменений в Конституцию Украины, а 465 законодательных актов и изменений в законы, в том числе изменения в Конституцию", - сказал Стефанчук.
При этом комментируя свои слова о якобы 465 подготовленных изменениях в Конституцию, он отметил, что "очевидно, сказалась усталость".
Стефанчук рассказал, что в числе подготовленных изменений в Конституцию - уменьшение численности Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов.
29 августа Верховная Рада девятого созыва собралась на свое первое торжественное заседание.
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