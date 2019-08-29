"Много солнца и чистого неба": синоптик спрогнозировала погоду на 30 августа
29 августа, 2019, 14:32
В пятницу, 30 августа, будет много солнца, чистого неба, сухого воздуха и слабого или максимум умеренного ветра
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Отмечается, что 30-го августа ветер ожидается юго-восточным и восточным, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха в течение дня + 25 + 29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке - Сумщина, Харьковщина + 22 + 25 градусов.
В Киеве 30-го августа ожидается сухая ясная погода. Температура воздуха ближайшей ночью + 13 + 16 градусов, завтра днем около +27 градусов.
В Киеве и окрестностях ночью и рано утром ветер будет южным, слабым, утром и до обеда юго-восточный, немного с порывами до 8-10 м / с, дальше днем юго-восточный, умеренный, вечером - ближе к восточному, слабый.
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