"Азов" обнаружил и уничтожил российское подразделение под Горловкой, - Бутусов

29 августа, 2019, 11:42

Ночью 29 августа российские оккупационные войска совершили вооруженную провокацию и обстреляли подразделения полка Нацгвардии "Азов" в районе Горловки. Впрочем бойцам полка удалось обезвредить противника

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов , передает Еспресо.TV .

"Однако во время патрулирования" серой зоны "разведгруппа" Азова "обнаружила российское подразделение. В ходе короткого боя, 4 российских наемника уничтожены на месте, 1 тяжело ранен и взят в плен, ему оказывается помощь. Захваченные документы, оружие, сделанное фото и видеофиксация попытки нарушения оккупационными войсками Минских соглашений и условий прекращения огня ", - написал Бутусов.

"С нашей стороны потерь нет. Мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирие", заслуживают самых высоких государственных наград ", - добавил он.



