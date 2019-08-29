 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Азов" обнаружил и уничтожил российское подразделение под Горловкой, - Бутусов

"Азов" обнаружил и уничтожил российское подразделение под Горловкой, - Бутусов


фото: censor.net
Ночью 29 августа российские оккупационные войска совершили вооруженную провокацию и обстреляли подразделения полка Нацгвардии "Азов" в районе Горловки. Впрочем бойцам полка удалось обезвредить противника

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов , передает Еспресо.TV .

"Однако во время патрулирования" серой зоны "разведгруппа" Азова "обнаружила российское подразделение. В ходе короткого боя, 4 российских наемника уничтожены на месте, 1 тяжело ранен и взят в плен, ему оказывается помощь. Захваченные документы, оружие, сделанное фото и видеофиксация попытки нарушения оккупационными войсками Минских соглашений и условий прекращения огня ", - написал Бутусов.

"С нашей стороны потерь нет. Мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирие", заслуживают самых высоких государственных наград ", - добавил он.


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

29 августа, 2019 четверг

28 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать