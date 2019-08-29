Пиротехники спустились под разрушенную часть моста в Станице Луганской
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
Отмечается, что после этого проектировщики сделали топографическую съемку местности возле разрушенной части моста и определили степень его поражения.
Также, по состоянию на 29 августа, к месту разбора фортификационного сооружения прибыл кран, грузовик, инженерная группа ГСЧС в составе 11 человек, аварийно-спасательный автомобиль ГСЧС, компрессор, 4 пиротехнических подразделения ГСЧС.
Кроме того, прибыли 4 работника лесхоза и автовышка, автопогрузчик и 5 представителей автодорожной службы.
По информации пресс-службы Луганской ОГА, личный состав с помощью имеющейся техники продолжил демонтаж фортификационного сооружения.
Сейчас продолжается работа по разминированию участка, определенного под будущую дорогу.
После обследования инженерная группа ГСЧС продолжила демонтаж фортификационного сооружения.
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