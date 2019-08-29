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Espreso.tvОбществоПристайко назначили министром иностранных дел

Пристайко назначили министром иностранных дел


фото: Reuters
Верховная Рада Украины IX созыва назначила Вадима Пристайко главой МИД

Соответствующее решение приняли на заседании первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады IX созыва, передает Еспресо.TV

"За" это решение проголосовали 310 нардепов.

Ни один из народных избранников не проголосовал против этого решения.

Воздержались и не проголосовали по 49 депутатов.

Вадим Владимирович Пристайко - украинский дипломат. Заместитель Министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата. Первый заместитель Министра иностранных дел Украины (2017). Глава Миссии Украины при НАТО (с 7 июля 2017).

Заместитель Главы Администрации Президента Украины Владимира Зеленского (с 22 мая 2019). Член СНБО (с 31 мая 2019).

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