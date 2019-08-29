Пристайко назначили министром иностранных дел

29 августа, 2019, 19:10

Верховная Рада Украины IX созыва назначила Вадима Пристайко главой МИД

Соответствующее решение приняли на заседании первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады IX созыва, передает Еспресо.TV

"За" это решение проголосовали 310 нардепов.

Ни один из народных избранников не проголосовал против этого решения.

Воздержались и не проголосовали по 49 депутатов.

Вадим Владимирович Пристайко - украинский дипломат. Заместитель Министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата. Первый заместитель Министра иностранных дел Украины (2017). Глава Миссии Украины при НАТО (с 7 июля 2017).

Заместитель Главы Администрации Президента Украины Владимира Зеленского (с 22 мая 2019). Член СНБО (с 31 мая 2019).