После отставки Луценко собирается заняться поддержкой украинской книги

29 августа, 2019, 22:55

29 августа генеральный прокурор Юрий Луценко в кулуарах Верховной Рады рассказал о своих планах на будущее

Об этом сообщает Укринформ.

"Честно, я не могу придумать, чем (заниматься после увольнения, - ред.). Я никогда не готовлю запасных аэродромов, так я привык. Честно говоря, не знаю, как в понедельник я не проведу 12 часов на работе. Но после тюрьмы и после этой работы есть что полечить. И я планирую создать Фонд поддержки украинской книги. Это то, что меня интересует, чем займусь в ближайшее время, а дальше - посмотрим. Еще отмечу 55 лет", - отметил Луценко.