После отставки Луценко собирается заняться поддержкой украинской книги
29 августа, 2019, 22:55
29 августа генеральный прокурор Юрий Луценко в кулуарах Верховной Рады рассказал о своих планах на будущее
Об этом сообщает Укринформ.
"Честно, я не могу придумать, чем (заниматься после увольнения, - ред.). Я никогда не готовлю запасных аэродромов, так я привык. Честно говоря, не знаю, как в понедельник я не проведу 12 часов на работе. Но после тюрьмы и после этой работы есть что полечить. И я планирую создать Фонд поддержки украинской книги. Это то, что меня интересует, чем займусь в ближайшее время, а дальше - посмотрим. Еще отмечу 55 лет", - отметил Луценко.
- Напомним, 29 августа генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
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