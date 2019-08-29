Политзаключенный Сущенко прибыл в московское "Лефортово"

29 августа, 2019, 17:05

29 августа украинского журналиста Романа Сущенко доставили из колонии в московское "Лефортово"

Об этом сообщил представитель российской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает "theБабель".

"В настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клих, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов", - заявил ответственный секретарь Общественного наблюдательного комиссии Иван Мельников.

Кроме того, он не исключил, что также в изоляторе содержаться и другие граждане Украины.

"Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков", - добавил Мельников.