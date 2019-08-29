Политзаключенный Сущенко прибыл в московское "Лефортово"
29 августа, 2019, 17:05
29 августа украинского журналиста Романа Сущенко доставили из колонии в московское "Лефортово"
Об этом сообщил представитель российской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает "theБабель".
"В настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клих, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов", - заявил ответственный секретарь Общественного наблюдательного комиссии Иван Мельников.
Кроме того, он не исключил, что также в изоляторе содержаться и другие граждане Украины.
"Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков", - добавил Мельников.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- У Сущенко ухудшается здоровье через плохие условия в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщил, что политзаключенный готов просить о помиловании и не собирается голодать.
- Приговор Сущенко включат в иска Украины против России в ЕСПЧ.
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