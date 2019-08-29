Ответственность за избиение журналистов и рейдерство на Харьковщине несет власть области - Фельдман
Об этом он сообщил изданию, комментируя нападение на журналистов 112 канала в Харьковской области.
"В Харьковской области нет эффективной дееспособной власти, увы, поэтому отдельные одиозные личности потеряли чувство страха, границ вседозволенности. Безусловно, нападавшие на журналистов 112 канала должны быть установлены и наказаны. Но к сожалению, ситуация в области намного хуже, чем это нападение", - заявил Фельдман.
По данным народного депутата, в последние время в Харьковскую область вернулись некоторые негативные явления, такие как запугивания оппонентов, рейдерство, сведение счетов с помощью админресурсов.
"Результаты парламентских выборов стали оценкой избирателей властям Харькова, люди хотят перемен, потому что устали от того болота, которое устраивает властьимущих, но не устраивает харьковчан. К сожалению, прошло более 100 дней, все на своих местах, леса дальше вырубаются, журналистов избивают, рейдерство, как это происходит на крупнейшем рынке ТЦ "Барабашово", продолжается, нападения радикалов при прикрытии силовиков стали, к сожалению, нормой", - отметил Фельдман.
При этом, нардеп уверен, что властям не удастся замолчать все поданные факты, а виновные в незаконных действиях будут наказаны.
Ранее телеканал "112 Украина" сообщил, что 28 августа в поселке Золочев Харьковской области неизвестные напали на его группу, которая снимала сюжет о хищении леса: машину группы заблокировали и пробили колеса, журналиста Олега Решетняка избили, ему вызвали "скорую помощь».
Кроме того, 7 июня в Харькове на территории торгового центра «Барабашово» во время силового конфликта вокруг магазина, который арендует предприниматель – ветеран АТО, между ветеранскими организациями и бойцами Национального корпуса, произошло нападение на журналиста. Активисты Национального корпуса стреляли в сторону журналиста Вадима Макарюка, а потом догнали и избили его. Всего тогда пострадало девять человек.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень