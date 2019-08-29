Никто не видел законопроект "Слуги народа" о снятии депутатской неприкосновенности, - Княжицкий
Об этом заявил народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV
"В этом законопроект не видели. Или это настоящий, или фиктивный, выполняет рекомендации Венецианской комиссии, подан в соответствии со всеми процедур. У меня есть большие сомнения. Кажется, что кому-то хочется замылить людям глаза и оставить неприкосновенность, и принять нелепый закон, который не будет работать. Но может быть иначе. У нас есть монобольшинство, которое будет голосовать за все, что оно захочет ", - заявил народный депутат.
По словам Княжицкого, партия "ЕС" будет давать решением монобольшинства юридическую, общественную и гражданскую оценку.
"Так же дадим оценку назначению руководства Верховной Рады. Наша фракция настаивает на назначении Мустафы Джемилева (на должность вице-спикера, - Ред.) - лидера крымских татар, диссидента, который вместе с Чорновилом, Лукьяненко, Мариновичем боролся за независимость Украины, когда многие из действующих нардепов еще не родились ", - сказал нардеп.
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