Новый Кабмин уже собирается на первое заседание
29 августа, 2019, 22:40
29 августа новоизбранный Кабинет министров проведет первое заседание. Еще неизвестно, какие именно вопросы будут рассматриваться
Об этом сообщает "Украинская правда".
Сразу после назначения все вновь назначенные члены Кабмина поехали в здание правительства.
Какие вопросы будут рассматриваться, - неизвестно.
Транслировать заседание не будут.
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