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Espreso.tvОбществоНовый Кабмин уже собирается на первое заседание

Новый Кабмин уже собирается на первое заседание

29 августа новоизбранный Кабинет министров проведет первое заседание. Еще неизвестно, какие именно вопросы будут рассматриваться

Об этом сообщает "Украинская правда".

Сразу после назначения все вновь назначенные члены Кабмина поехали в здание правительства.

Какие вопросы будут рассматриваться, - неизвестно.

Транслировать заседание не будут.

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