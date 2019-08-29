Новоизбранные депутаты получают удостоверение, в Раде образовались огромные очереди

29 августа, 2019, 11:59

Народные депутаты Верховной Рады 9 созыва подписывают текст присяги и получают удостоверение

Активисты Честно опубликовали фото огромных очередей в коридорах парламента.

Политики подписывают присягу, получают удостоверение народного депутата, а также депутатский набор от сотрудников аппарата Рады.

Очередь вновь избранных депутатов за получением удостоверения pic.twitter.com/KD8krDnabd - ЧЕСТНО (@chesno_movement) 29 августа 2019 г.

Напомним, утром 29 августа состоялось торжественное заседание Рады нового созыва, во время которого вновь избранные народные депутаты приняли присягу .

В парламент прибыл президент Украины Владимир Зеленский .

В Раде также присутствовали президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко .

В 13:00 откроется первая сессия новоизбранной Рады, во время которой новый созыв Рады намерена сформировать президиум, фракции, комитеты парламента, Кабинет Министров Украины, сменить главу СБУ, дать согласие президенту Украины на смене генерального прокурора Украины.