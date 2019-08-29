Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки
29 августа, 2019, 16:44
В четверг, 29 августа, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили подготовку встречи нормандской четверки
Об этом сообщает Die Welt.
По словам представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, главы государств согласились продолжить подготовку к встрече нормандской четверки.
Встреча должна состояться в Париже.
Ранее Меркель сообщила о планировании саммита в нормандском формате. Канцлер рассказала, что скоро планируется саммит с участием президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина, который состоится в Париже.
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