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Espreso.tvМирМеркель и Путин обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки

Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки

В четверг, 29 августа, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили подготовку встречи нормандской четверки

Об этом сообщает Die Welt.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, главы государств согласились продолжить подготовку к встрече нормандской четверки.

Встреча должна состояться в Париже.

Ранее Меркель сообщила о планировании саммита в нормандском формате. Канцлер рассказала, что скоро планируется саммит с участием президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина, который состоится в Париже.

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