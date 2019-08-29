Маркарова останется на посту главы Минфина в новом правительстве - депутат "Слуги народа"
Об этом сообщил депутат от партии "Слуга народа", которого скорее всего назначат председателем фракции в парламенте, Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина" .
"Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам нужно подготовить бюджет ", - сообщил Арахамия в кулуарах Верховной Рады.
Он также добавил, что фракция партии Слуга народа планирует провести встречу со всеми претендентами на должности в новое правительство накануне голосования.
- Напомним, 7 июня 2018 года украинский парламент проголосовал за отставку министра финансов Александра Данилюка.
-
Впоследствии СМИ узнали, что два заместителя министра финансов подали в отставку со своих постов после решения Верховной Рады уволить главу Минфина Александра Данилюка.
-
22 ноября Верховная Рада рассмотрела кандидатуру Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины . До того Маркарова исполняла обязанности главы Минфина.
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться
Читайте также
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-