Маркарова останется на посту главы Минфина в новом правительстве - депутат "Слуги народа"

29 августа, 2019, 13:23

Министр финансов Украины Оксана Маркарова вероятно останется на своем посту и в новом правительстве

Об этом сообщил депутат от партии "Слуга народа", которого скорее всего назначат председателем фракции в парламенте, Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина" .

"Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам нужно подготовить бюджет ", - сообщил Арахамия в кулуарах Верховной Рады.

Он также добавил, что фракция партии Слуга народа планирует провести встречу со всеми претендентами на должности в новое правительство накануне голосования.

Напомним, 7 июня 2018 года украинский парламент проголосовал за отставку министра финансов Александра Данилюка.

Впоследствии СМИ узнали, что два заместителя министра финансов подали в отставку со своих постов после решения Верховной Рады уволить главу Минфина Александра Данилюка.

22 ноября Верховная Рада рассмотрела кандидатуру Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины . До того Маркарова исполняла обязанности главы Минфина.



