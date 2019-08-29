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Espreso.tvОбществоМаркарова останется на посту главы Минфина в новом правительстве - депутат "Слуги народа"

Маркарова останется на посту главы Минфина в новом правительстве - депутат "Слуги народа"


фото: rfe
Министр финансов Украины Оксана Маркарова вероятно останется на своем посту и в новом правительстве

Об этом сообщил депутат от партии "Слуга народа", которого скорее всего назначат председателем фракции в парламенте, Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина" .

"Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам нужно подготовить бюджет ", - сообщил Арахамия в кулуарах Верховной Рады.

Он также добавил, что фракция партии Слуга народа планирует провести встречу со всеми претендентами на должности в новое правительство накануне голосования.

 


 

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